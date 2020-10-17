Pfizer анонсировала окончание испытаний вакцины против коронавируса

Американская компания Pfizer, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, рассчитывает подвести итог части испытаний и узнать, эффективна ли созданная вакцина, к концу октября, говорится в письме главного исполнительного директора компании Альберта Бурла.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Заявка на использование вакцины может быть подана регулирующим органам уже на третей неделе ноября, следует из письма. К этому моменту компания рассчитывает удостовериться в безопасности применения препарата, указал Бурла. Использование вакцины может начаться в конце ноября или в декабре.

В испытаниях вакцины Pfizer участвуют около 44 тыс. добровольцев. Бурла заверил, что заявка на использование препарата не будет подана, если она окажется небезопасной.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов 29 сентября заявил, что разговаривал с производителями вакцин, включая Pfizer, и до прививки остались "несколько недель", указывает The Wall Street Journal. Также ранее он допускал, что вакцина может быть доступна до выборов, которые намечены на 3 ноября. График Pfizer делает предвыборное разрешение недосягаемым, отмечает газета.

Ранее в октябре гендиректор Pfizer пообещал, что политика не повлияет на разработку вакцины.