В Украине прошел первый официальный аукцион по продаже янтаря. ФОТО

На Волыни состоялся первый в Украине открытый аукцион по реализации янтаря-сырца.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Волынского областного совета сообщает БизнесЦензор.

По результатам торгов продано 627 кг 4 г янтаря на общую сумму 21 млн 650 тыс. грн, или 763 тыс. 675 долларов.

Речь идет об официально добытыом "солнечном камне" коммунальным предприятием "Волыньприродресурс" Волынского областного совета.

Всего было выставлено на торги 1 тонну 84 кг солнечного камня. Участие в публичных торгах приняли компании и физические лица, которые предварительно регистрировались и делали заявки.

Янтарь фракции от 0 до 2 г продавался одним лотом, вес - более 18 кг 800 г. Цена стартовала от 20 долларов за 1 кг. В результате торгов лот продано по 50 долларов за килограмм.

Янтарь других фракций преимущественно продавали по стартовым ценам:

- 2-5 г за 130 долларов за 1 кг;

- 5-10 г за 250 долларов за 1 кг;

- 10-20 г за 625 долларов за 1 кг;

- 20 - 50 г за 1290 долларов за 1 кг;

- 50 - 100 г 1690 долларов за 1 кг;

- 100-200 г за 2100 долларов за 1 кг;

- 200 - 300 г за 2670 долларов за 1 кг;

- 300 - 500 г за 2870 долларов за 1 кг.

Не реализовывали янтаря фракции от 500 до 1000 г, поскольку это камни намерено закупить Министерство финансов Украины для Музея драгоценных камней и металлов.

Всего в течение аукциона было продано 627 кг 4 г янтаря, осталось 445 кг 941 г. Крупнейшие проданы лоты: 100 кг янтаря фракции 100 -200 г по цене 2100 долларов за 1 кг, а также 200 кг янтаря фракции 20 - 50 г по цене 1690 долларов за 1 кг.







