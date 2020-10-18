Минобороны купило плавучий причал за 24 миллиона после звонка Зеленского

Херсонский завод "Паллада", входящий в концерн "Укроборонпром", заключил контракт с Министерством обороны на сумму 23,5 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Во исполнение поручения президента Владимира Зеленского, заключен государственный контракт между Министерством обороны и Херсонским государственным заводом "Паллада" на сумму 23,5 миллиона гривен. Согласно документу, завод должен построить и поставить плавучий причал для нужд ВМС ВС Украины", – сообщил чиновник.

Как сообщалось, во время визита президента Владимира Зеленского в Херсон в августе гендиректор "Паллады" Валерий Маломан пожаловался президенту на отсутствие госзаказов.

После этого Зеленский позвонил заместителю министра обороны Александру Миронюку, в ходе разговора они договорились, что до конца месяца "Паллада" подготовит пакет документов для оформления заказа на три причала, и уже в сентябре контракт будет подписан.

Госпредприятие "Паллада" строит различные по назначению и грузоподъемности доки – от монолитных железобетонных грузоподъемностью 400 тонн до композитных грузоподъемностью свыше 30 тыс. тонн. Более 90 доков, построенных на предприятии, помимо Украины, успешно работают в разных государствах: Азербайджане, Японии, Вьетнаме, Южной Корее, Финляндии, Болгарии, Хорватии, Турции, Алжире, Нигерии и др.