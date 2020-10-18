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Австрия упростит получение разрешения на работу для иностранных специалистов

Австрия упростит получение разрешения на работу для иностранных специалистов

Австрия упростила процедуру получения разрешения на работу в стране для высококвалифицированных работников из государств, не входящих в Евросоюз.

Соответствующее решение уже принял Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

Согласно изменениям к закону о пребывании и проживании, от высококвалифицированных специалистов из стран, не входящих в состав ЕС, больше не потребуется подтверждение наличия места жительства в Австрии (договор об аренде, право собственности на жилье и т.п.) при подаче документов на получение разрешения на работу.

Кроме того, процедура предоставления разрешения будет сокращена до 90 дней, а документы можно будет подавать уже находясь в Австрии.

Изменения также позволяют иностранным работникам в течение двух лет перейти на "красно-бело-красную карточку плюс", которая предоставляет владельцу свободный доступ к рынку труда.

Как пояснили в правящей Австрийской народной партии, устранение этих бюрократических препятствий должно способствовать приезду в страну квалифицированных работников и укреплению экономики.

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