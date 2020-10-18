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Судебная реформа Зеленского зашла в тупик, – посол Германии

Судебная реформа Зеленского зашла в тупик, – посол Германии

Руководству Украины срочно необходимо разблокировать проведение реформы в сфере правосудия, поскольку сейчас она зашла в тупик.

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью Европейской правде, передает БизнесЦензор.

"Украинское руководство должно найти путь, как "атаковать", как провести эту реформу. Она нужна прежде всего народу Украины. И от политической воли президента Зеленского здесь многое зависит. Например, в вопросе земельной реформы ему удалось это сделать, здесь была политическая воля президента", – сказала Фельдгузен.

Посол отметила, что в нынешней ситуации институты защищают друг друга от реформирования – речь идет о Конституционном Суде, Окружном админсуде Киева, Верховном Суде и Высшем совете правосудия (даже несмотря на то, что реформа Верховного Суда состоялась).

"Да, там действительно тупик. Вы ходите словно по замкнутому кругу... Но в основе этого порочного круга – не только они. Европейский суд по правам человека имеет принципиальное понимание независимости судей, и по его решениями Украина должна восстанавливать в должности судей, которых увольняли, имея доказательства того, что они выносили ненадлежащие решения! Так, независимость судей действительно важна, но я должен признать, что мы иногда делаем выводы, не принимая во внимание ситуацию в стране. К счастью, есть также последнее решение Венецианской комиссии, которая с этим считается", – сказала посол.

Дипломатка считает, что ситуацию надо решать с привлечением судей, гражданского общества и, в случае необходимости, международных экспертов.

"Если полагаться только на экспертов, то можно получить проблемы вроде тех, что мы уже имеем, когда реформа прописана идеально, но без учета политических реалий, и поэтому она не работает. И к тому же, ее нормы затем отменяются Конституционным судом", – пояснила она.

Как сообщалось, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен констатировала, что для того, чтобы количество немецких инвестиций в Украину возросло, стране необходимо провести судебную реформу.

Напомним, на прошлой неделе Венецианская комиссия предоставила Украине ряд рекомендаций по перезагрузке работы Высшего совета правосудия.

Автор: 

Німеччина (1881) Зеленський Володимир (2508) суд (3322) судова реформа (24) Фельдгузен Анка (3)


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ага. у нього все зайшло в тупік корупціі
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18.10.2020 12:01 Відповісти
Якби ж, тiльки "судэбная"!!!
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18.10.2020 12:05 Відповісти
Как зашла, так и выйдет, в чем проблема, уважаемая? Лучше у себя разберитесь с "Северным потоком 2", а то ходите по замкнутому кругу.
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18.10.2020 12:14 Відповісти
а в кацапа підгорає від СП-2...
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18.10.2020 16:27 Відповісти
в нього вона не починалася і ніяка не починалася це брехливе шоу 95 квартала,розіграли всю державу і европу ,а хохли і малороси їх підтримали
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18.10.2020 12:15 Відповісти
100% Однак НІЧОГО не буває з нічого! Значить вже купили... Це, крадії, причина всіх принижень і бівд в Україні..... Паразити-наволоч дорвалися до керма і передають один другому.... Всі розумні люди Німеччини, Британії, США, Єс... в один голос, вірно кажуть що з ворами справу мати..........??? Не "чують", бо вже все проплачено.....Мабуть ми того варті, адже ляжко та зеки.... наші ідеали.....
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18.10.2020 12:39 Відповісти
Про що вона взагалі патякає? Про яку реформу судової системи? Це про ті баснословні гроші, які з державного бюджета платять цим шкодливим виродкам у мантіях? Чи вона про те, що в цій країні, щоб одержати законне рішення потрібно обов"язково дати хабар? Чи про телефонне право? Чи про повну недоступність для 90% населення цих ігор в судову "справедливість"? Вилізе така дуринда з ЄС, яка нічого не тямить і якій в принципі начхати на інтереси українських громадян, і починає щось таке недолуге патякати "про реформи"...
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18.10.2020 12:43 Відповісти
Главная судебная реформа это не назначать на должности судей откровенных падонков и коррупционеров

Порошенко говорил, что его каденции не хватило
. А всё потому что Петя хотел за счёт этой типа реформы проскочить на второй срок президентства .Но его тотальная ложь и заоблачное лицемерие с такой же коррупцией и кумовством не дали ему это сделать .А всё потому что держал украинцев за лохов

при Зеленском тоже самое происходит.
Судебная реформа в Украине НЕ зашла в глухой угол , а её туда умышленно завели . И Зеля в этом так же заинтересован . Потому на него указали в этой статье прямо . а не намёками . Видать у Зели рыло конкретно в пуху .
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18.10.2020 23:48 Відповісти
так всё же уже успешно отреформировали а 2014-2019, разве нет?
Зе уже и заняться там нечем.
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19.10.2020 01:33 Відповісти

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