Судебная реформа Зеленского зашла в тупик, – посол Германии

Руководству Украины срочно необходимо разблокировать проведение реформы в сфере правосудия, поскольку сейчас она зашла в тупик.

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью Европейской правде, передает БизнесЦензор.

"Украинское руководство должно найти путь, как "атаковать", как провести эту реформу. Она нужна прежде всего народу Украины. И от политической воли президента Зеленского здесь многое зависит. Например, в вопросе земельной реформы ему удалось это сделать, здесь была политическая воля президента", – сказала Фельдгузен.

Посол отметила, что в нынешней ситуации институты защищают друг друга от реформирования – речь идет о Конституционном Суде, Окружном админсуде Киева, Верховном Суде и Высшем совете правосудия (даже несмотря на то, что реформа Верховного Суда состоялась).

"Да, там действительно тупик. Вы ходите словно по замкнутому кругу... Но в основе этого порочного круга – не только они. Европейский суд по правам человека имеет принципиальное понимание независимости судей, и по его решениями Украина должна восстанавливать в должности судей, которых увольняли, имея доказательства того, что они выносили ненадлежащие решения! Так, независимость судей действительно важна, но я должен признать, что мы иногда делаем выводы, не принимая во внимание ситуацию в стране. К счастью, есть также последнее решение Венецианской комиссии, которая с этим считается", – сказала посол.

Дипломатка считает, что ситуацию надо решать с привлечением судей, гражданского общества и, в случае необходимости, международных экспертов.

"Если полагаться только на экспертов, то можно получить проблемы вроде тех, что мы уже имеем, когда реформа прописана идеально, но без учета политических реалий, и поэтому она не работает. И к тому же, ее нормы затем отменяются Конституционным судом", – пояснила она.

Как сообщалось, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен констатировала, что для того, чтобы количество немецких инвестиций в Украину возросло, стране необходимо провести судебную реформу.

Напомним, на прошлой неделе Венецианская комиссия предоставила Украине ряд рекомендаций по перезагрузке работы Высшего совета правосудия.