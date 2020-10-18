Судебная реформа Зеленского зашла в тупик, – посол Германии
Руководству Украины срочно необходимо разблокировать проведение реформы в сфере правосудия, поскольку сейчас она зашла в тупик.
Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью Европейской правде, передает БизнесЦензор.
"Украинское руководство должно найти путь, как "атаковать", как провести эту реформу. Она нужна прежде всего народу Украины. И от политической воли президента Зеленского здесь многое зависит. Например, в вопросе земельной реформы ему удалось это сделать, здесь была политическая воля президента", – сказала Фельдгузен.
Посол отметила, что в нынешней ситуации институты защищают друг друга от реформирования – речь идет о Конституционном Суде, Окружном админсуде Киева, Верховном Суде и Высшем совете правосудия (даже несмотря на то, что реформа Верховного Суда состоялась).
"Да, там действительно тупик. Вы ходите словно по замкнутому кругу... Но в основе этого порочного круга – не только они. Европейский суд по правам человека имеет принципиальное понимание независимости судей, и по его решениями Украина должна восстанавливать в должности судей, которых увольняли, имея доказательства того, что они выносили ненадлежащие решения! Так, независимость судей действительно важна, но я должен признать, что мы иногда делаем выводы, не принимая во внимание ситуацию в стране. К счастью, есть также последнее решение Венецианской комиссии, которая с этим считается", – сказала посол.
Дипломатка считает, что ситуацию надо решать с привлечением судей, гражданского общества и, в случае необходимости, международных экспертов.
"Если полагаться только на экспертов, то можно получить проблемы вроде тех, что мы уже имеем, когда реформа прописана идеально, но без учета политических реалий, и поэтому она не работает. И к тому же, ее нормы затем отменяются Конституционным судом", – пояснила она.
Как сообщалось, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен констатировала, что для того, чтобы количество немецких инвестиций в Украину возросло, стране необходимо провести судебную реформу.
Напомним, на прошлой неделе Венецианская комиссия предоставила Украине ряд рекомендаций по перезагрузке работы Высшего совета правосудия.
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Порошенко говорил, что его каденции не хватило
. А всё потому что Петя хотел за счёт этой типа реформы проскочить на второй срок президентства .Но его тотальная ложь и заоблачное лицемерие с такой же коррупцией и кумовством не дали ему это сделать .А всё потому что держал украинцев за лохов
при Зеленском тоже самое происходит.
Судебная реформа в Украине НЕ зашла в глухой угол , а её туда умышленно завели . И Зеля в этом так же заинтересован . Потому на него указали в этой статье прямо . а не намёками . Видать у Зели рыло конкретно в пуху .
Зе уже и заняться там нечем.