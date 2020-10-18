Крупнейшие лоукосты значительно сократят количество рейсов из Украины на зимний период

Крупнейшие лоукосты обновили свое расписание полетов из Украины на зимний сезон 2020/2021 годов, значительно сократив полетную программу – Wizz Air планирует летать по 50 маршрутам из пяти городов Украины, тогда как Ryanair оставит только 15 направлений из трех аэропортов.

Об этом свидетельствуют данные систем бронирования Ryanair и Wizz Air, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

В частности, венгерский лоукост планирует летать по 24 маршрутам из Киева, по 11 маршрутам из Львова, по шести маршрутам из Одессы и Харькова, по трем маршрутам из Запорожья.

В то же время Ryanair полностью отказался на зиму от рейсов из Харькова и Херсона. Лоукост сохранит 10 маршрутов из Киева, три из Одессы и два из Львова.

Большинство направлений авиакомпании будут обслуживать только два раза в день.

Зимняя навигация начнется 25 октября 2020 года и продлится до 28 марта 2021 года.