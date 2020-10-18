БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
436 0

Крупнейшие лоукосты значительно сократят количество рейсов из Украины на зимний период

Крупнейшие лоукосты значительно сократят количество рейсов из Украины на зимний период

Крупнейшие лоукосты обновили свое расписание полетов из Украины на зимний сезон 2020/2021 годов, значительно сократив полетную программу – Wizz Air планирует летать по 50 маршрутам из пяти городов Украины, тогда как Ryanair оставит только 15 направлений из трех аэропортов.

Об этом свидетельствуют данные систем бронирования Ryanair и Wizz Air, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

В частности, венгерский лоукост планирует летать по 24 маршрутам из Киева, по 11 маршрутам из Львова, по шести маршрутам из Одессы и Харькова, по трем маршрутам из Запорожья.

В то же время Ryanair полностью отказался на зиму от рейсов из Харькова и Херсона. Лоукост сохранит 10 маршрутов из Киева, три из Одессы и два из Львова.

Большинство направлений авиакомпании будут обслуживать только два раза в день.

Зимняя навигация начнется 25 октября 2020 года и продлится до 28 марта 2021 года.

Автор: 

авіація (2235) авіасполучення (2494) Wizz Air (242)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 