Нацбанк обсуждает приватизацию государственных банков с Лондонской биржей, – Шевченко

Национальный банк Украины (НБУ) надеется достичь запланированного снижения государственной доли на банковском рынке страны до 25%, несмотря на трудности, с которыми сталкивается мировая экономика.

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко написал в статье для Atlantic Council, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

"Мы уже обсуждали планы по снижению присутствия государства в украинском банковском секторе с представителями Лондонской фондовой биржи. Наша нынешняя стратегия частичной приватизации государственных банков Украины предусматривает, что шаги к продажам начнутся не позднее конца 2024 года", – отметил Шевченко.

"Я уверен, что к тому времени реформа корпоративного управления в государственных банках принесет желаемые результаты. Это означает повышение операционной эффективности и большей прозрачности, а также уменьшение проблемных займов", – добавил Шевченко.

По словам главы НБУ, пока "Укргазбанк" в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC) находится ближе всех среди госбанков к частичной приватизации.

"Соглашение уже в процессе, и переговоры сейчас сосредоточены на технических аспектах с ожиданием успешного закрытия", – отметил Шевченко.

Глава Нацбанка также рассказал, что ожидает приобретения международной финансовой организацией доли в "Ощадбанке", хотя для этого "еще нужно провести значительную работу по пересмотру соответствующего законодательства и развития бизнес-модели банка".

Как сообщалось, в соответствии с утвержденными Основами стратегического реформирования банковского сектора, государство планирует внедрить стратегии для каждого государственного банка, до 2025 года снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%, сократить долю неработающих активов на балансах государственных банков, а также защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете.