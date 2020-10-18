"Укрзализныця" приостановит продажу билетов на поезда из Тернополя и Хмельницкого

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "Укрзализныця" прекратит продажу билетов из железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, запрет начнет действовать с 00:01 понедельника, 19 октября, передает БизнесЦензор.

"До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке", – сказано в сообщении.

В компании напомнили, что в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца 2020 года, ужесточив условия отнесения населенных пунктов к "красной зоне". В частности, теперь в "красную" зону будут вноситься регионы с уровнем заболеваемости больше 320 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

После этого Госкомиссия ТЭБ и ЧС установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября. В "красную" зону в том числе вошли Харьков, Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов. Киев пока что остается в "оранжевой" зоне.