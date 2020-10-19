В Украине общее количество выявленных случаев коронавируса превысило 300 тысяч

В Украине за сутки по состоянию на утром 19 октября обнаружено 4 766 новых случаев заражения коронавирусом, 66 летальных исходов от этой болезни и 1 112 случаев выздоровления.

Об этом сообщает система мониторинга распространения коронавируса СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев коронавируса с начала пандемии выросло до 303 638, общее количество летальных случаев – 5 673, случаев выздоровления – 126 489, продолжают болеть 171 476 (за сутки 3 588) человек.

Киев лидирует среди регионов Украины по количеству выявленных случаев коронавируса – 30 848 (за сутки 385), далее идут Харьковская область – 29 113 (за сутки 595), Львовская область – 25 103 (за сутки 259), Одесская область – 19 079 (за сутки 350), Черновицкая область – 17 866 (за сутки 207).