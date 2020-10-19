Новый терминал в аэропорту Запорожья начал работу

Новый терминал международного аэропорта "Запорожье" начал принимать внутренние рейсы, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом Криклий сообщил в своем Telegram-канале, передает БизнесЦензор.

"Сегодня начал работу новый терминал аэропорта Запорожья. 123 пассажира рейса Запорожье - Киев компании SkyUp первыми воспользовались преимуществами терминала", - сообщает Криклий.

Пропускная способность нового терминала составляет 400 пассажиров в час. "Международные рейсы должны начаться в ближайшее время", - добавил Криклий.

КП Международный аэропорт "Запорожье" завершило строительство нового пассажирского терминала еще в мае, однако не могло получить разрешительные документы для начала его работы. Пропускная способность нового терминала составит не менее 400 пассажиров в час.

Аэропорт в Запорожье в настоящее время обеспечивает взлет/посадку на двух взлетно-посадочных полосах (искусственная и грунтовая). Расположен в черте города к востоку на расстоянии около 15 км от центральной части Запорожья по Донецкому шоссе.