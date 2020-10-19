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Суд списал долг компании "Галичина" перед "Укрэксимбанком" на 1,2 миллиарда

Суд списал долг компании

Западный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Укрэксимбанка" и оставил без изменений решение, которым был утвержден ликвидационный баланс обанкротившегося ЧАО "Галичина" и ликвидировано эту компанию.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Суды констатировали, что, учитывая недостаточность имущества должника, требования ряда кредиторов (в т.ч. Укрэксимбанка - на 1,24 млрд грн), которые не были погашены в ходе ликвидационной процедуры, считаются погашенными в соответствии с ч. 7 ст. 64 Кодекса из процедур банкротства.

Согласно судебным материалам, в результате получения средств от реализации активов должника, ликвидатор частично погасил требования залоговых кредиторов, в т.ч. "Укрэксимбанка" - на 97,9 млн грн.

В апелляционной жалобе "Укрэксимбанк" просил вернуть дело в суд первой инстанции для продолжения ликвидационной процедуры. Госбанк высказывал мнение, что ликвидатор ЧАО "Галичина" не произвел надлежащим образом инвентаризации активов должника и их оценку, не принял мер по выявлению и взысканию дебиторской задолженности, а также не принял меры по привлечению акционеров или должностных лиц должника к субсидиарной ответственности.

Ранее "Молочная компания" Галичина "заявляла, что ликвидация ЧАО "Галичина" не отразится на производстве продукции.

ЧАО "Галичина", как и ПАО "Ковельмолоко" (тоже признано банкротом), связанное с группой "Континиум" (ее лидером был покойный нардеп Игорь Еремеев, среди активов группы - в т.ч. сеть АЗС WOG и Банк инвестиций и сбережений).

банкрутство (548) суд (3322) Укрексімбанк (370)


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Сложно комментировать без того, чтобы видеть материалы дела. Прав может быть как суд, так и банк . . . Верховный Суд (Кассационный хозяйственный суд) выскажется, посмотрим.
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19.10.2020 11:50 Відповісти
а тут все написано: "Суды констатировали, что, учитывая недостаточность имущества должника, требования ряда кредиторов (в т.ч. Укрэксимбанка - на 1,24 млрд грн), которые не были погашены в ходе ликвидационной процедуры, считаются погашенными в соответствии с ч. 7 ст. 64 Кодекса из процедур банкротства".
Т.е. активов не было, деньги/кредиты выдали за взятку, т.е. подарили, как и бывает в госбанках.
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19.10.2020 14:46 Відповісти
Суд списал долг компании "Галичина" перед "Укрэксимбанком" на 1,2 миллиарда - Цензор.НЕТ 2477
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19.10.2020 14:21 Відповісти
Посмотрел бы я, как поступил суд, если бы это были деньги частного банка, например, КаллоМойши... А раз государственный, то можно.
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19.10.2020 14:44 Відповісти
Кому должен всем прощаю.
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19.10.2020 14:58 Відповісти

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