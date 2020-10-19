Суд списал долг компании "Галичина" перед "Укрэксимбанком" на 1,2 миллиарда

Западный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Укрэксимбанка" и оставил без изменений решение, которым был утвержден ликвидационный баланс обанкротившегося ЧАО "Галичина" и ликвидировано эту компанию.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Суды констатировали, что, учитывая недостаточность имущества должника, требования ряда кредиторов (в т.ч. Укрэксимбанка - на 1,24 млрд грн), которые не были погашены в ходе ликвидационной процедуры, считаются погашенными в соответствии с ч. 7 ст. 64 Кодекса из процедур банкротства.

Согласно судебным материалам, в результате получения средств от реализации активов должника, ликвидатор частично погасил требования залоговых кредиторов, в т.ч. "Укрэксимбанка" - на 97,9 млн грн.

В апелляционной жалобе "Укрэксимбанк" просил вернуть дело в суд первой инстанции для продолжения ликвидационной процедуры. Госбанк высказывал мнение, что ликвидатор ЧАО "Галичина" не произвел надлежащим образом инвентаризации активов должника и их оценку, не принял мер по выявлению и взысканию дебиторской задолженности, а также не принял меры по привлечению акционеров или должностных лиц должника к субсидиарной ответственности.

Ранее "Молочная компания" Галичина "заявляла, что ликвидация ЧАО "Галичина" не отразится на производстве продукции.

ЧАО "Галичина", как и ПАО "Ковельмолоко" (тоже признано банкротом), связанное с группой "Континиум" (ее лидером был покойный нардеп Игорь Еремеев, среди активов группы - в т.ч. сеть АЗС WOG и Банк инвестиций и сбережений).