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"Нафтогаз" размещает евробонды на $500 миллионов под 8,95% годовых, – СМИ (обновлено)

Ориентир доходности долларовых еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" в ходе размещения снизился с первоначальных 9-9,25% до 8,95%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах, передает БизнесЦензор.

Компания планирует в понедельник разместить новый выпуск еврооблигаций со сроком погашения в феврале 2027 года. Ожидаемый объем размещения – $500 млн.

Единственным организатором сделки выступает Citi.

Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене $1028,75 и 982,5 евро на $1000 и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннее согласие). Максимальный объем выкупа по обоим выпускам – эквивалент $335 млн. Ранний дедлайн для предъявления бумаг к выкупу истекает 27 октября, предложение действует до 10 ноября. Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на $335 млн и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп – у долларовых евробондов.

Выкуп обращающихся и размещение новых евробондов позволят компании увеличить дюрацию долгового портфеля, отмечал ранее "Нафтогаз".

Нафтогаз (3310) євробонди (628)


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там же ежу понятно, что кто-то откат получает бл. розтаскивают страну мрази, шоб вам это боком вылезло
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19.10.2020 15:30 Відповісти
Население размещает депозиты под 2%, мин.фин. размещает под 4%,воруя 2%, а Кобелев переплюнул даже коррупционный фин.фин. под 9%, так еще не на внутреннем рынке, а на внешнем и гаранту до разгрбления страны с многочисленной так званой правоохороной системой дела нет, а затем говорит, что на армию, медицмну, образование денег нет, так вот они 9-2% = 7% да 1 миллрд. $ -70 миллионов в год.и это тольк на одной операции с гос.средствами, а их как минимум на 10 миллрд. $, а Литва свои долговые бумаги размещает под 0, 85% потому у их и с экономикой нормально и образованием и мидициной все нормально - деньги есть.
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19.10.2020 18:36 Відповісти

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