ЕЭК начала повторное антидемпинговое расследование против труб из Украины

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) начал повторное антидемпинговое расследование в отношении бесшовных труб из нержавеющей стали, поставляемых из Украины, в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Инициаторами повторного расследования выступили заводы группы ЧТПЗ ("Челябинский трубопрокатный завод" и "Первоуральский новотрубный завод") и группы "ТМК" ("ТМК-Инкос" и "Волжский трубный завод").

По итогам расследования, проводимого ЕЭК в 2015-2016 гг. в отношении украинских труб из коррозионостойкой стали, с февраля 2016 года действует пошлина в размере от 4,32% до 18,96% от таможенной стоимости в зависимости от компании производителя.

Согласно оценкам российских заявителей, в I полугодии 2020 года наблюдалось значительное снижение цены нержавеющих бесшовных труб с Украины (на 23,6% в рублевом выражении и на 27,8% - в долларовом), в результате чего цена на украинский товар без учета антидемпинговой пошлины стала ниже цены товара отрасли экономики ЕАЭС.