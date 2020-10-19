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Польша упросит получение разрешений на временное проживание для заробитчан

Польша упросит получение разрешений на временное проживание для заробитчан

В Польше занялись законодательным упрощением процесса получения ВНЖ для иностранцев (так называемые - Карты временного побыту).

Об этом со ссылкой на пресс-службу Gremi Personal компании сообщает БизнесЦензор.

В первую очередь это коснется украинских граждан, как наиболее многочисленной категории претендентов на ВНЖ в Польше. По состоянию на июль 2020г., 237 тыс. граждан Украины из почти пол миллиона иностранцев имеют Карты побыту.

Совет Министров Польше опубликовал в своем официальном Бюллетене Проект закона о внесении изменений в закон об иностранцах и некоторые другие акты (UD138).

Законопроект направлен на упрощение получения Карт побыту с целью работы, что позволит иностранцам быстрее легализироваться и приступить к работе в Польше.

В частности, в документе предлагается отказаться от необходимости предоставления договоров на аренду жилья иностранцем, упростить процедуру получения новой Карты побыту при смене работодателя, расширить список обстоятельств, по которым не требуется вносить изменения в Карту побыту (например, сейчас при смене должности даже в рамках одной компании нужно менять Карту). Так же предлагается упростить процедуру получения Карты и разрешений для работы для сезонных работников.

Польща (2428) трудова міграція (312) заробітчани (208)


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