Банки снизили ставки по депозитам во всех валютах

В течении прошедших трех недель процентные ставки в украинских банках снизились по вкладам во всех валютах.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Так, гривневые вклады максимально подешевели на сроки до месяца – на 0,53 п.п. до 6,12% годовых. Ставки для бессрочных сбережений сбросили 0,32 п.п. – до 4,43% годовых. Вклады периодом свыше года снизили доходность на 0,15 п.п. – до 7,83% годовых. Синхронно, на 0,14 п.п., снизились ставки для периодов от месяца до трех (6,03%), от трех месяцев (7,35%) и от 6 месяцев до года (7,8%).

Средняя ставка по депозитам в долларах выросла на 0,11 п.п. для сроков от месяца до трех – до 0,85% годовых. Вклады сроком до месяца подорожали на 0,09 п.п. и предлагают 0,56% годовых. Депозиты на период от трех месяцев до полугода набрали 0,02 п.п. и предоставляют доходность в 0,85% годовых. Снизились ставки для бессрочных сбережений (на 0,03 п.п. – до 0,42% годовых). Вклады периодом от полугода до года подешевели на 0,02 п.п. – до 1,14% годовых. Депозиты на сроки свыше года потеряли 0,01 п.п. и предлагают 1,68% годовых.

Ставки в евро синхронно снизились для бессрочных сбережений и для депозитов сроком свыше года (на 0,02 п.п. до 0,17% – до 1,02% годовых соответственно). Вклады периодом от полугода до года не претерпели изменений в ставках и предлагают 0,87% годовых. Выросла доходность для сроков менее месяца (на 0,07 п.п. – до 0,31%) и до трех месяцев (на 0,08 п.п. – до 0,55%). Депозиты периодом от трех месяцев до полугода подорожали на 0,05 п.п. – до 0,82% годовых.

В обзоре исследовались депозитные программы следующих банков: "КредитАгриколь", банка "Восток", "OTП Банк", "Универсал Банк", "Альфа Банк", "Акордбанк", "АП Банк", "БТА Банк", "Индустриалбанк", "Конкорд, "Мисто Банк", МТБ, "Мегабанк", "Ощадбанк", "Первый инвестиционный банк", "Пивденный", "Пиреус", "Правэкс-Банк", "Приватбанк", "ПроКредит Банк", ПУМБ, "Райффайзен Банк Аваль", "Укргазбанк", "Укрсиббанк, "Укрэксимбанк", "Юнекс".