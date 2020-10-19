Банки снизили ставки по депозитам во всех валютах
В течении прошедших трех недель процентные ставки в украинских банках снизились по вкладам во всех валютах.
Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.
Так, гривневые вклады максимально подешевели на сроки до месяца – на 0,53 п.п. до 6,12% годовых. Ставки для бессрочных сбережений сбросили 0,32 п.п. – до 4,43% годовых. Вклады периодом свыше года снизили доходность на 0,15 п.п. – до 7,83% годовых. Синхронно, на 0,14 п.п., снизились ставки для периодов от месяца до трех (6,03%), от трех месяцев (7,35%) и от 6 месяцев до года (7,8%).
Средняя ставка по депозитам в долларах выросла на 0,11 п.п. для сроков от месяца до трех – до 0,85% годовых. Вклады сроком до месяца подорожали на 0,09 п.п. и предлагают 0,56% годовых. Депозиты на период от трех месяцев до полугода набрали 0,02 п.п. и предоставляют доходность в 0,85% годовых. Снизились ставки для бессрочных сбережений (на 0,03 п.п. – до 0,42% годовых). Вклады периодом от полугода до года подешевели на 0,02 п.п. – до 1,14% годовых. Депозиты на сроки свыше года потеряли 0,01 п.п. и предлагают 1,68% годовых.
Ставки в евро синхронно снизились для бессрочных сбережений и для депозитов сроком свыше года (на 0,02 п.п. до 0,17% – до 1,02% годовых соответственно). Вклады периодом от полугода до года не претерпели изменений в ставках и предлагают 0,87% годовых. Выросла доходность для сроков менее месяца (на 0,07 п.п. – до 0,31%) и до трех месяцев (на 0,08 п.п. – до 0,55%). Депозиты периодом от трех месяцев до полугода подорожали на 0,05 п.п. – до 0,82% годовых.
В обзоре исследовались депозитные программы следующих банков: "КредитАгриколь", банка "Восток", "OTП Банк", "Универсал Банк", "Альфа Банк", "Акордбанк", "АП Банк", "БТА Банк", "Индустриалбанк", "Конкорд, "Мисто Банк", МТБ, "Мегабанк", "Ощадбанк", "Первый инвестиционный банк", "Пивденный", "Пиреус", "Правэкс-Банк", "Приватбанк", "ПроКредит Банк", ПУМБ, "Райффайзен Банк Аваль", "Укргазбанк", "Укрсиббанк, "Укрэксимбанк", "Юнекс".
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-Грівневі вклади в українських банках максимально подешевшали на Терміни рік и более - до 7.83% річніх
-Середня ставка по депозитах в доларах періодом від півроку до року подешевшали на 0,02 п.п. - до 1,14% річніх.
-Але ставки України в Валюті по євробондах зросли до 8,95% річніх !!!
Хочете знати что це означає?
Це означає, что влада "нагнула" Голову НБУ, (чи в змові з ним) что вона буде запозічуваті валюту в своїх "ріднесенькіх" офшорних фірм - в своих же олігархів Які їх накрали и розмістілі в офшорах (чи в своих злодійкуватіх дружків-іноземців ) !!!
Бо даже росія, яка находится под жорсткий міжнароднімі санкціямі, может позічаті їх ... але на вільному міжнародному Сайти Вся валюти під 3,5 - 4,5 %% річніх.
А до Нашої бандітської власти ще ніхто, ніякіх санкцій НЕ застосовував, а вона "чомусь стала така" щедра "на проценти ... для розплачування за позика в іноземній Валюті. А своим громадянам НБУ платити (за тім же валютних депозитів) у Вісім разів менше чем незрозумілім "іноземцям" !!!
Оце и є демонстрацією НЕ лишь "Досконалість" інтелекту, но й рівню садизму нінішньої власти. За продовження которого ніні ще Готові голосувати (разом з ОТЗЖ) более 30% громадян! Та й Парламентські опоненти якої, діялі в свой годину (коли були властью) - не менших "Майстерня" ...
А ви - терпіть їх, бо інтелект у вас - НЕ Досконалий ..