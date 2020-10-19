Задержанный на взятке чиновник "Укравтодора" вышел под залог

За подозреваемого в предоставлении неправомерной выгоды начальника Службы автомобильных дорог в Винницкой области (входит в структуру "Укравтодора") Игоря Алексеева внесли почти 4 млн грн залога.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), передает БизнесЦензор со ссылкой на "Слово и дело".

"За руководителя Службы автодорог в Винницкой области еще 12 октября внесли 3,93 млн грн залога", – сообщили в суде.

Также выяснилось, что 13 октября ВАКС рассмотрел жалобу адвоката Алексеева о немедленном освобождении его из-под стражи, поскольку за него был внесен залог в полном объеме. Следственный судья ВАКС Андрей Бицюк ходатайство удовлетворил частично и постановил освободить из-под стражи подозреваемого.

Как сообщалось, начальник Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игорь Алексеев был задержан детективами НАБУ совместно с СБУ 8 октября. По версии следствия, он предлагал 4,2 млн грн взятки председателю Винницкой ОГА Сергею Борзову. Начальника облавтодора задержали "на горячем" сразу после передачи им первой части взятки в размере 200 тыс. грн.

9 октября ВАКС арестовал Алексеева с альтернативой 3,93 млн грн залога.