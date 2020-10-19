OpenDataBot соберет ответы на вопросы президента еще до выборов
Опендатабот проводит голосование по пяти вопросом от Президента Украины. Вопросы отправлены двум миллионам пользователей сервиса. К опросу, также, могут присоединиться все желающие.
Об этом сообщает пресс-служба сервиса OpenDataBot Алексея Иванкина, передает БизнесЦензор.
Голосование стартовало в понедельник, 19 октября, в 9:00. А завершится в 19:00. Результаты общественного мнения можно увидеть в режиме реального времени. Динамика голосования будет отображаться на сайте Опендатабот.
"Если Президенту действительно нужно узнать общественное мнение, есть массовые сервисы, которые имеют собственную проверенную аудиторию украинцев. Сейчас Опендатабот имеет два миллиона пользователей. И мы готовы проводить оперативные опросы, чтобы не тратить бюджетные время и средства", - говорит Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.
Чтобы принять участие в опросе, достаточно перейти в Опендатабот по ссылке и ответить на пять вопросов.
Напомним, что в Офисе Президента Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут в Всеукраинский опрос 25 октября. Среди них:
- Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
- Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
- Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелобольных?
- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
Будь ласка, зачекайте...
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