В Киеве включили отопление в половине жилых домов, – Кличко

В столице тепло уже получают объекты социальной инфраструктуры и почти половина жилых домов города.

Об этом мэр Виталий Кличко сообщил в ходе онлайн-брифинга, передает БизнесЦензор.

"Киев с пятницы, 16 октября, начал отопительный сезон. Сегодня тепло уже получают социальные объекты – больницы, школы, садики, другие учреждения социальной инфраструктуры. Также тепло подали уже почти в половину жилых домов столицы. Больше подключенных домов сегодня – в Голосеевском, Днепровском, Печерском и Святошинском районах", – сообщил Кличко.

Мэр напомнил, что на полный запуск централизованной системы отопления протяженностью в 2,7 тысячи километров для почти 12 тысяч домов городу нужна примерно неделя.

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Кличко добавил, что следить за тем, чтобы в домах киевлян было тепло, теперь будет Городская жилищно-коммунальная инспекция. Также инспекторы будут проверять, как коммунальные службы реагируют на жалобы от жителей столицы.

"Хочу отметить, что в сентябре, во время подготовки к отопительному сезону, инспекция осуществила более 400 проверок. По их результатам уже устранили многие недостатки", – отметил городской голова.