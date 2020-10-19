Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Розничные сети АЗС за выходные (с 16 по 19 октября) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-25 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, столичная сеть KLO в среднем повысила цену на 12 копеек – до 12,81 грн/л.

На станциях UPG автогаз подорожал на 20 коп. –, до 12,35 грн/л.

Сети BVS и "Автотранс" повысили цены на 10 копеек – до 12,29 грн/л и 12,58 грн/л соответственно.

В сетях Chipo, Овис SUN OIL и Motto автогаз подорожал на 10-13 копеек за литр.

"Рур груп", "Род-Ник" и ZOG повысили цены на 20-26 коп./л.

В итоге средняя стоимость автогаза по Украине 19 октября составила 12,30 грн/л (+2 коп./л).

Как сообщалось, розничные цены автогаза начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 19 октября продукт подорожал на 30 коп/л. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 760 грн за тонну –до 20 880 грн/т.