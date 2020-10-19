Дефицит бюджетов стран еврозоны достигнет 1 триллиона евро, – FT

Совокупный дефицит бюджетов 19 стран еврозоны приблизится к 1 трлн евро в 2020 году в связи с крупными расходами государств на преодоление кризиса, вызванного пандемией COVID-19

Об этом пишет газета Financial Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Подсчеты газеты, основанные на проектах бюджетов государств еврозоны, которые были опубликованы на сайте Еврокомиссии, показывают, что совокупный дефицит в текущем году составит 976 млрд евро, или 8,9% ВВП.

Этот показатель будет почти в 10 раз выше, чем годом ранее, и в 10 раз выше прогноза Еврокомиссии на 2020 год.

Исходя из бюджетных планов, в 2021 году совокупный дефицит снизится и составит чуть менее 700 млрд евро, или 6% ВВП.

По данным Европейского центрального банка, предыдущий пик дефицита бюджетов стран еврозоны - 6,6% ВВП - был зафиксирован в 2010 году. Возросшие в результате этого государственные заимствования заложили почву для долгового кризиса в еврозоне.

В настоящее время сигналов о том, что инвесторы обеспокоены крупными государственными расходами или высокой долговой нагрузкой стран еврозоны, нет. Стоимость заимствования даже для таких стран, как Италия и Греция, на прошлой неделе упала до рекордно низкого уровня в связи с реализуемой ЕЦБ программой выкупа гособлигаций.

"Очевидно, что как фискальная, так и монетарная поддержка должны сохраняться максимально долго. Иначе мы рискуем ограничить восстановление рынка труда, потерять жизнеспособный бизнес и усилить неравенство в обществе", - заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе международного банковского семинара.

Спокойное отношение к росту бюджетных дефицитов также было продемонстрировано на ежегодных встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка, прошедших на прошлой неделе.

"Сначала стоит беспокоиться о том, как победить в войне, а уже после этого думаете, как оплатить эти расходы", - заявила главный экономист группы ВБ Кармен Рейнхарт.