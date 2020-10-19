Грузия оценила потери доходов от туризма из-за пандемии в $2 миллиарда

Доходы Грузии от международного туризма, являющегося одним из ключевых секторов экономики страны, в январе-сентябре 2020 года составили $499,1 млн, что в 5,2 раза меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года ($2,58 млрд).

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Национального банка Грузии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно подсчетам центробанка страны, в третьем квартале доходы от посетивших страну иностранцев составили лишь $42,6 млн – в 26,5 раза меньше показателя июля-сентября 2019 года.

В целом за 9 месяцев 2020 года Грузию посетили 1,6 млн иностранцев, что в 4,5 раза меньше, чем за тот же период прошлого года. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 961,2 тыс. человек (снижение в 4,2 раза).

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии и иностранцев, путешествующих чартерными рейсами.

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Власти Грузии рассчитывали с 1 июля открыть страну для туристов и восстановить регулярное международное авиасообщение с другими странами, однако это решение из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире уже четыре раза откладывалось, последний раз - до 31 октября. Исключение было сделано только на полеты в Париж, Мюнхен и Ригу.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев – 9,36 млн человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. Из них туристов было 5,08 млн человек (рост на 6,8%).

Доходы республики от международного туризма в прошлом году увеличились на 1,5% – до $3,27 млрд (18,4% ВВП).