Производство электроэнергии из биомассы и биогаза продолжает расти

На 16% объемов производства выросла электрическая энергия из биомассы – до 28 млн кВт-ч, а из биогаза – на 2%.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на анализ данных НКРЕКП от эксперта UABIO Евгения Олейника.

Это связано с введением в эксплуатацию и завершением наладочных работ на ООО "Ейджиел Энерджи" (Новая-Водолага) мощностью 7 МВт, работающей на гранулах из лузги подсолнечника. Первые 672 тыс. кВт-ч "зеленой" электроэнергии были реализованы в сеть в июле.

16 компаний получили "зеленый" тариф на электроэнергию из биомассы и 33 компании – биогаза. Надбавку к "зеленому" тарифу в размере 10% за использование местного оборудования и материалов получили 3 ТЭЦ и 2 биогазовых комплекса.

В июле 2020 году общая производство электрической энергии из ВИЭ выросло на 90 млн кВт-ч, что составляет 109% к предыдущему месяцу.

Всего в течение 2020 года из биомассы и биогаза было произведено 395,5 млн кВт-ч "зеленой" электроэнергии, что составляет 6,4% от общего производства электроэнергии из возобновляемых источников в 2020 г., из которых твердая биомасса – 2,6%.

UABIO – неприбыльная общественная организация, объединяющая бизнес и экспертов для развития биоэнергетики в Украине.