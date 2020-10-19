"Укравтодор" начал ремонт дороги от Измаила до Вилково. ВИДЕО

Государственное агентство автомобильных дорог Украины начало ремонтные работы на участках маршрута от города Измаил до города Вилково протяженностью 34 км (Одесская область).

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в настоящее время работы проводятся на 10-километровом участке от города Килия до границы с Измаилским районом. Здесь уже началось обустройство основы со щебеночно-песчаной смесью.

Подрядная организация – ООО "Ростдорстрой".

Отмечается, что также проходят работы по разработке проектно-сметной документации на обновление участка протяжностью 24 км от города Килия до города Вилково. Работы планируется начать в начале следующего года.

По данным "Укравтодора", проехать по обновленному маршруту водители смогут в следующем году.

Всего в Одесской области "Укравтодор" в 2020 году планирует возобновить 194 км дорог.