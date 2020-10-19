Угольные шахты могут стать центрами производства водорода, – Минэнерго

Украинська делегация под председательством и.о. министра энергетики Ольги Буславец ознакомилась с передовыми водородными технологиями в инновационном центре немецкой компании "Н2herten".

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-релиз Министерсва энергетики.

Инновационный центр Н2herten построен на основе "угольной шахты Эвальда" и является муниципальным центром развития и применения топливных элементов и технологий производства водорода.

"Этот центр выступает площадкой для испытаний различных инновационных технологий. В частности производства и хранения водорода. Показательным является объединение бизнеса и муниципалитета, которые работают бок о бок, создавая идеальные условия для компаний, которые могут проводить исследования и испытания технологий возобновляемой энергетики. Этот опыт является чрезвычайно ценным для дальнейшей трансформации угольных регионов в Украине", – отметила Ольга Буславец.

Кроме демонстрационных проектов, инновационный центр имеет экспериментальную энергетическую установку с полным циклом power-gas-power с накоплением и хранением водорода.

Мэр города Гертен Фред Топлак продемонстрировал водородную заправочную станцию, которая является пятой в Рурском регионе и увеличивает плотность сети немецких водородных заправочных станций. Он сообщил о планах перевести весь муниципальный транспорт на водород.

Все водородные объекты были профинансированы Европейской Комиссией через совместное предприятие в рамках проекта "Водородная мобильность Европы".

"Бывшая шахта стала образцом преобразований в Германии и в Европе в целом. Именно в этом центре мы наглядно увидели потенциал водородных технологий с учетом их секторальной интеграции в жизненно важные отрасли экономики любой страны", – подытожила и.о. министра энергетики.

В то же время на базе центра планируется создание туристического центра – развлекательная и историко-культурная часть комплекса, а также отель.