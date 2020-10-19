Власти Харькова задолжали 270 миллионов по кредиту Кернеса на реконструкцию парка Горького

Хозяйственный суд Харьковской области назначил подготовительное заседание по иску ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" к КП "Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького" (ЦПКиО им. М. Горького) и КП "Харьковский метрополитен" о взыскании задолженности по кредитному договору об открытии мультивалютной невозобновляемой кредитной линии.

Об этом говорится в в определении судьи Анны Сальниковой, опубликованном на сайте единого госреестра судебных решений, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Подготовительное заседание назначить на 20 октября 2020 года в 11:00", – сказано в определении.

Как указано в документе, банк требует взыскать задолженность в сумме 6,56 млн евро (218,45 млн грн по текущему курсу НБУ) и 52,77 млн грн.

Суд не нашел оснований для рассмотрения дела в упрощенном порядке.

Напомним, в апреле 2011 года Харьковский горсовет разрешил КП "ЦПКиО им. М. Горького" взять кредит на 5 лет в сумме 250 млн грн (или на тот момент эквивалент 20 млн евро) на реконструкцию, новые аттракционы и оборудование. Проценты по кредиту не должны были превышать 17% годовых в гривне и 9% годовых в евро. Финансовым поручителем по кредиту выступало КП "Харьковский метрополитен".

17 июня 2011 года КП "ЦПКиО им. М. Горького" заключило кредитный договор об открытии мультивалютной невозобновляемой кредитной линии с ПАО "Проминвестбанк".

25 февраля 2015 года Харьковский горсовет дал согласие на пролонгацию кредита, взятого на реконструкцию парка им.Горького.

В соответствии с принятым решением, депутаты дали согласие на продление срока действия кредитного договора об открытии мультивалютной невозобновляемой кредитной линии, заключенного с ПАО "Проминвестбанк" на 24 месяца (до 17 июня 2017 года) с лимитом кредитной линии в сумме, не превышающей 11,5 млн евро и фактической задолженностью 8,49 млн евро и 73,06 млн грн. Депутаты также дали согласие КП "Харьковский метрополитен", как финансовому поручителю по обязательствам КП Центральный парк культуры и отдыха им.Горького", на обеспечение измененного основного обязательства по кредитному договору об открытии мультивалютной невозобновляемой кредитной линии.

В пояснительной записке к проекту решения необходимость пролонгации кредитного договора объяснялась троекратным увеличением курса евро в течение года