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Власти Харькова задолжали 270 миллионов по кредиту Кернеса на реконструкцию парка Горького

Власти Харькова задолжали 270 миллионов по кредиту Кернеса на реконструкцию парка Горького

Хозяйственный суд Харьковской области назначил подготовительное заседание по иску ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" к КП "Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького" (ЦПКиО им. М. Горького) и КП "Харьковский метрополитен" о взыскании задолженности по кредитному договору об открытии мультивалютной невозобновляемой кредитной линии.

Об этом говорится в в определении судьи Анны Сальниковой, опубликованном на сайте единого госреестра судебных решений, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Подготовительное заседание назначить на 20 октября 2020 года в 11:00", – сказано в определении.

Как указано в документе, банк требует взыскать задолженность в сумме 6,56 млн евро (218,45 млн грн по текущему курсу НБУ) и 52,77 млн грн.

Суд не нашел оснований для рассмотрения дела в упрощенном порядке.

Напомним, в апреле 2011 года Харьковский горсовет разрешил КП "ЦПКиО им. М. Горького" взять кредит на 5 лет в сумме 250 млн грн (или на тот момент эквивалент 20 млн евро) на реконструкцию, новые аттракционы и оборудование. Проценты по кредиту не должны были превышать 17% годовых в гривне и 9% годовых в евро. Финансовым поручителем по кредиту выступало КП "Харьковский метрополитен".

17 июня 2011 года КП "ЦПКиО им. М. Горького" заключило кредитный договор об открытии мультивалютной невозобновляемой кредитной линии с ПАО "Проминвестбанк".

25 февраля 2015 года Харьковский горсовет дал согласие на пролонгацию кредита, взятого на реконструкцию парка им.Горького.

В соответствии с принятым решением, депутаты дали согласие на продление срока действия кредитного договора об открытии мультивалютной невозобновляемой кредитной линии, заключенного с ПАО "Проминвестбанк" на 24 месяца (до 17 июня 2017 года) с лимитом кредитной линии в сумме, не превышающей 11,5 млн евро и фактической задолженностью 8,49 млн евро и 73,06 млн грн. Депутаты также дали согласие КП "Харьковский метрополитен", как финансовому поручителю по обязательствам КП Центральный парк культуры и отдыха им.Горького", на обеспечение измененного основного обязательства по кредитному договору об открытии мультивалютной невозобновляемой кредитной линии.

В пояснительной записке к проекту решения необходимость пролонгации кредитного договора объяснялась троекратным увеличением курса евро в течение года

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парк (46) Промінвестбанк (241) реконструкція (252) Харків (729)


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Це треба буть абсолютними йовбаками, щоб брати кредит в Україні в валюті.
Це зрада насправді. Банальна зрада за яку якщо хоч когось не покарати, то так і будемо нидіти в лайні. Але при розвагах у парку.
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19.10.2020 17:13 Відповісти

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