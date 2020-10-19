АМКУ разрешил застройщику Петровскому купить Краматорскую ТЭЦ

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Капилано" на покупку свыше 50% акций кипрской компании "Хамачи Лимитед", которая является мажоритарным владельцем "Краматорсктеплоэнерго".

Об этом сообщает прес-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

Бенефициаром днепровского венчурного фонда "Капилано" является Александр Петровский. СМИ называли его авторитетным бизнесменом по прозвищу "Нарик". Он является владельцем группы компаний "Дельмар", которая строит жилые комплексы в Киеве и Днепре.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет в январе 2018 года разрешил словацкой компании E.connect s.r.o. купить контрольный пакет акций кипрской Hamachi Limited, которой принадлежит 60% "Краматорсктеплоэнерго", у американской ContourGlobal. Остальные акции принадлежат местному коммунальному предприятию "Мист".

Конечным бенефициаром "Краматорсктеплоэнерго" через кипрскую "Хамачи Лимитед", через словацкую E.connect s.r.o и британскую "Элни Капитал Лтд" указана Марианна Данилова из Словакии. СМИ называют ее женой Василия Данилова, который ранее носил фамилию Бечварж.

Во времена премьерства Юлии Тимошенко компания "Korlea Invest, А.S.", которая тогда принадлежала Данилова, контролировала экспорт украинской электроэнергии в Европу. В марте 2020 года Данилова был осужден на 10 лет тюрьмы за покушение на убийство банкира Сергея Дядечко, его водителя и охранников.

Группа "E.connect" купила 60% долю "Краматорсктеплоэнерго" в марте 2018 года, а ранее эта доля принадлежала международному энергетическому холдингу "ContourGlobal".

Сейчас полиция расследует два дела по поводу возможного злоупотребления служебным положением руководством "Краматорсктеплоэнерго" в 2017 году при выполнении соглашения со словацкой "Е.Коннект" о поставках антрацитового угля из России. Еще одно дело касается завышения расхода топлива "Краматорсктеплоэнерго". С марта 2018 новые решения по этому делу в реестре не появлялись.