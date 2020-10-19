Банк "Сич" взял 394 миллиона краткосрочного рефинансирования

Банк "Сич" (Киев) привлек 16 октября на тендере Национального банка Украины по рефинансированию 394 млн грн под 6% на срок до 90 дней.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным НБУ, регулятор также удовлетворил заявки на рефинансирование "Мисто Банка" (на 103,6 млн грн) и "Радабанка" (на 70 млн грн).

Согласно статистике Нацбанка, в целом, начиная с 30 апреля, он провел 22 аукциона по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 17,55 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел шесть тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет общую сумму около 21,37 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте НБУ, следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию состоится 23 октября, а по рефинансированию на срок от года до пяти лет – 13 ноября.