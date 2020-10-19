Налоговая нагрузка в сентябре выросла до 3,2%, – Госналоговая

Налоговая нагрузка в сентябре 2020 года составила 3,2%, тогда как в январе этот показатель был на уровне 3,07%, в феврале - 2,89%, в марте - 2,67%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В сентябре среднемесячная эффективность, то, что раньше некрасиво называлось налоговой нагрузкой, была на уровне 3,2%, в апреле было 2,67%, а за прошлый год - 2,68%. Этот показатель рассчитывают как отношение начисленных к уплате сумм НДС к объемам поставок, и даже сотая здесь - это 70 млн грн!" - сказал глава налоговой Алексей Любченко.

По его словам, динамика объема деклараций по НДС демонстрирует рост с июля этого года, тогда как с февраля этот показатель пошел на спад.

"По сути, объем деклараций по НДС, а это микромодель ВВП, с февраля по апрель шел на спад, но в июле-августе вернулся к росту. Причем подъем хороший: было где-то 550 млрд грн в месяц, а сейчас уже ушло за 700 млрд грн. Начинают оживляться отдельные "вечные" секторы - торговый, пищевая и легкая промышленность. Показатели растут еще и потому, что контрабанду легализовать не получается, а значит, у белого бизнеса нечестной конкуренции и давления меньше", - пояснил Любченко.