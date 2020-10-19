Нацполиция закупила новых автомобилей на 160 миллионов
Национальная полиция 12 октября по результатам тендеров заказала легковых автомобилей на сумму 158,39 млн грн.
Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
В частности, ООО "Илта Львов" за 136,53 млн грн поставит 310 автомобилей спецназначения производства ООО "Спец-Ком-Сервис" на базе седана Peugeot 301 2020 года выпуска.
В том числе 250 спецавтомобилей типа СКС-PGO-42ПП с радиостанцией, светодиодной панелью-балкой Memed-100Led с сигнально-громкоговорящим устройством, антивандальными чехлами задних сидений в цветной схеме полиции купили по 449 тыс. грн за штуку.
Остальные 60 спецавтомобилей типа СКС-PGO-ВС, на которых из спецоборудования будет только кровельный светодиодный сигнальный маячок на магните, будут стоить по 406 тыс. грн.
Все автомобили будут иметь бензиновый двигатель экологического класса Евро 5 объемом 1,6 л, пятиступенчатую механическую коробку передач, кондиционер, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, системы активной безопасности, иммобилайзер, запаску и тому подобное.
В салонах такие седаны Peugeot 301 1.6 VTI Active без спецоборудования стоят 392 тыс. грн. Это соответственно на 15% и 4% дешевле тендерных цен версий со спецоборудованием.
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Кроме того, сам "Спец-Ком-Сервис" за 21,86 млн грн поставит 42 спецавтомобиля с маячками:
- 2 штуки СКС-OCS-ВС на базе Opel Corsa с автоматической коробкой передач по 599 тыс. грн. В салоне хэтчбек Opel Corsa Elegance без маячка стоит 598 тыс. грн.
- 5 штук СКС-OCX-ВС на базе Opel Crossland X с автоматической коробкой передач по 592 тыс. грн. В салоне кроссовер Opel Crossland X Enjoy без маячка стоит 589 тыс. грн.
- 20 штук СКС-RMN-ВС на базе Renault Megane с механической коробкой передач по 517 тыс. грн. В салоне такой седан Renault Megane Life без маячка стоит 514 тыс. грн.
- 5 штук СКС-FDB-ВС на базе Fiat Doblo с бензиновым двигателем объемом 1,4 л и на механике по 504 тыс грн. В салоне такие фургоны Fiat Doblo стоят 459-494 тыс грн.
- 10 штук СКС-OPA-ВС на базе Opel Astra с механической коробкой передач по 485 тыс. грн. В салоне такой седан Opel Astra Enjoy без маячка стоит 481 тыс. грн.
"Спец-Ком-Сервис" получил подряды без конкуренции, потому что на переговорные процедуры больше никто не пришел. "Илта Львов" соревновалась только с житомирским ООО "Союз Автомотив" киевлянки Елены Гратий с такими же автомобилями производства "Спец-Ком-Сервис".
Фирмой "Илта Львов" владеют Андрей Волынец, Александра Волошиновский, Роман Маркович, Павел Данилович Ярема, Даниил Владимирович Ярема и СП "Интеркоопрекс" Ирины Цеголко. Даниил Владимирович Ярема был депутатом Львовского облсовета пятого созыва от "Нашей Украины". Ирина Цеголко является женой представителя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания во Львовской области Петра Цеголко.
Учредителями "Спец-Ком-Сервиса" являются Сергей Калюш из Вишневого и Михаил Городовых с Черкащины. Фирмой руководит Василий Юрьевич Даниляк. Житель Вишневого с такими же ФИО до весны 2017 года был начальником штаба оперативного управления Киево-Святошинского ОГНИ ГУ ГФС в Киевской области, а его жена Валентина Даниляк до лета 2020 года возглавляла Отдел контроля на городском электрическом транспорте и железнодорожном транспорте Управления государственного контроля на наземном транспорте.
С 2011 года "Спец-Ком-Сервис" получил тендеров на 1,67 млрд грн, преимущественно в системе МВД.
В сентябре 2016 года прокуратура открыла уголовное производство в отношении должностных лиц Нацгвардии, которые якобы способствовали победам "Спец-Ком-Сервис" на торгах по закупке техники. С мая 2018 года постановлений по этому делу в судебном реестре не было.
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