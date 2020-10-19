Датская компания построит новый мебельный завод на Ривненщине, – ОГА

Датский производитель мягкой мебели Hjort Knudsen планирует построить на окраине Ривного предприятия по выпуску дизайнерской мебели, инвестиции в проект составят около 11 млн евро.

Об этом сообщил глава Ривненской ОГА Виталий Коваль по итогам встречи с директором ООО "Объединенная мода Украины" Лаурсеном Стигом Леврингом, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

"Датская швейная компания "Хйорт Кнудсен" приняла решение создать украинский филиал в области. Это будет крупное деревообрабатывающие предприятие", – сообщил Коваль.

Инвестор планирует построить производство площадью в 40 тыс. кв. м, создать 1000 рабочих мест. В планах – создание производства замкнутого цикла с изготовлением продукции с добавленной стоимостью.

По его словам, филиал станет подразделением ООО "Объединенная мода Украины", которое уже управляет аналогичными предприятиями во Львове, Почаеве, Больших Мостах и Бродах, где производится дизайнерская мебель – диваны, мягкие кресла и т.п.

"Наша компания – это семейный бизнес, основанный около 50 лет назад. Сначала производство было налажено в Польше. В Украине это пока 4 филиала, где работают 1300 работников. Мы решили расширяться, с нетерпением ожидаем начала работ на Ривненщине", – в свою очередь отметил Лаурсен Стин Левринг.

Согласно информации компании-поставщика быстромонтируемых стальных строений Llentab, для фабрики Hjort Knudsen в Бродах она поставила такое строение площадью 4,75 тыс. кв. м в 2019 году, передает Интерфакс-Украина.

По данным сайта поиска работы work.ua, в настоящее время компания набирает работников как для работы в Ривном, так и в Бродах.

ООО "Объединенная мода Украины", согласно Едином госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, зарегистрировано в 2002 году во Львове, конечный бенефициар – Клаус Хйорт Кнудсен.

Компания в 2019 году получила более 1 млн грн чистой прибыли (как и годом ранее), чистый доход превысил 511 млн грн (на 48,7% больше).

Компания Hjort Knudsen , по информации на ее сайте, имеет производственные мощности в Европе площадью 90 тыс. кв. м, 2300 сотрудников. В настоящее время продукция экспортируется более чем в 11 стран мира.