Завод "Часовоярские автобусы" выкупит и аннулирует 37,5% акций

Выпускающее автобусы малого класса АО "Завод "Часовоярские автобусы" (Донецкая область) выкупит у акционеров 37,5% акций, в том числе весь пакет в 20,9181% у зарегистрированного в Донецке ООО "Группа "Инвестиционный стандарт".

Об этом говорится в информации в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, такое решение приняло общее собрание акционеров компании 16 октября. Акции в дальнейшем будут аннулированы.

Период выкупа акций – с 19 октября по 19 декабря 2020 года, цена выкупа – 10,65 грн за акцию номиналом 0,25 грн.

Планируется также выкупить по 8,29% акций у Алексея и Александра Полосухиных (соответственно директор завода и глава набсовета), которые в настоящее время владеют по 32,088% акций предприятия.

Завод "Часовоярские автобусы" основан в 1958 году, первоначально специализировался на капитальном ремонте автомобилей ГАЗ и ЗИЛ. В 1995 году освоил выпуск микроавтобусов на шасси ГАЗ, а с 2003 года начал выпуск автобусов "Рута" на удлиненном шасси "ГАЗели".

В конце 2016 года завод освоил выпуск новой модели автобуса вагонной компоновки на шасси индийской Ashok Leyland, а в 2017 году представил первый 24-местный автобус на шасси Ford Transit.

Как сообщалось, в 2019 году завод сократил выпуск автобусов на 12% – до 94 ед. (при приросте общеукраинского производства автобусов всех классов на 5% до 875 единиц), а за январь-сентябрь текущего года выпустил 46 машин против 62 за тот же период 2019 года.