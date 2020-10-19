Первый дата-центр для майнинга криптовалюты построят на Ривненской АЭС, – ОГА

Компании "Энергоатом", Bitfury Group и Ровенская ОГА договорились о строительстве вычислительного центра в промышленной зоне города Вараш с использованием мощностей АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской ОГА, передает БизнесЦензор.

"Это будет первый дата-центр в западной Украине, который построят рядом с РАЭС. Хорошая климатическая зона, географическое положение и избыток электроэнергии позволили именно Ривненщине стать передовой в пилоте. Мощность – 250 мегаватт с наращиванием до 500 мегаватт", – сказано в сообщении.

Согласно сообщению, работа над проектом "Дата-центр в РАЭС" продолжалась около года.

"Благодаря реализации проекта на РАЭС будет обеспечена выдача мощностей атомных электростанций в режиме диспетчерского ограничения за счет гарантированной нагрузки со стороны центра обработки данных. Создание центра обеспечит дополнительного постоянного потребителя электроэнергии для РАЭС по тарифу прямого подключения", – сообщают в ОГА.

Читайте также: "Энергоатом" подписал меморандум об использовании АЭС для майнинга криптовалют

Как сообщалось, 13 октября госпредприятие НАЭК "Энергоатом" и голландская компания Bitfury Holding B.V. подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с целью создания дата-центров на территориях АЭС Украины.

Как отмечается в Меморандуме, его целью является сохранение или увеличение объемов производства электроэнергии атомной генерацией Украины и восстановление баланса производства/потребления электроэнергии в стране. В документе прогнозируется, что общее энергопотребление по проекту может достигать 2 ГВт.

Напомним, в мае и.о. министра энергетики Ольге Буславец выступила с инициативой направить профицит электроэнергии от атомной генерации в Украине на майнинг криптовалюты.

В 2018 году связанный с Bitfury венчурный капиталист Билл Тай заявлял, что одна из ведущих мировых компаний, занимающихся "добычей" криптовалюты, может в недалеком будущем напрямую подключить новые мощности к атомной электростанции.

В 2017 году Кабинет министров Украины подписывал меморандум с американской технологической компанией Bitfury Group о создании для Украины полномасштабной системы электронного управления по технологии блокчейн (Blockchain).

Bitfury была основана в 2011 году с целью промышленного майнинга биткойнов. Сейчас это многопрофильная блокчейн-компания, крупнейший за пределами Китая промышленный майнер, разработчик программного и аппаратного обеспечения для работы с блокчейном "Биткойна".

Компания владеет дата-центрами в Исландии и Грузии. Ранее у компании был дата-центр в Финляндии, но он проработал всего год, так как майнинг в Финляндии оказался невыгоден.