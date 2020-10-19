Компания Tesla обновила онлайн-конфигуратор электромобиля для американского рынка, официально представив обновленную версию Model 3 2021 модельного года.

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Обычно Tesla не обновляет свои автомобили классическим способом, предпочитая иной подход с периодическим внесением аппаратных улучшений в конструкцию и расширением функциональности путем обновлений прошивки по воздуху. По большому счету, внешне новинка выглядит как дореформенная Model 3, вышедшая на рынок три года назад.

Tesla представила обновленную Model 3 с тепловым насосом и увеличенным запасом хода, а также сделала еще более автономными Model Y, Model S и Model X

Главные улучшения - тепловой насос и увеличенный запас хода. Версия Long Range Dual Motor получила прибавку в 30 миль и теперь способна преодолевать на одном заряде аккумулятора до 568 км (по американскому измерительному циклу EPA). Остальные версии Model 3 тоже получили увеличенный запас хода:

Tesla Model 3 Standard Range Plus - 423 км вместо прежних 402 км.

Tesla Model 3 Performance - 507 км вместо 481 км.

Также обновленная Model 3 выделяется улучшенной динамикой разгона - все версии теперь разгоняются с 0 до 60 миль/ч (96 км/ч) быстрее. Самую ощутимую прибавку получила Model 3 Performance, которая теперь разгоняется до 96 км/ч на 100 миллисекунд быстрее - за 3,1 секунды.

Другие изменения в Model 3 2021 года:

новая центральная консоль с матовым покрытием и хромированной кромкой, разделенная на две секции;

рулевое колесо получило новую металлическую отделку и обзавелось подогревом;

электропривод задней двери багажника;

новые двойные стекла;

новые фары ближнего света и задние габаритные огни;

новые диски, вплоть до 20-дюймовых Überturbine;

убрали хромирование по примеру Model Y;

вернулось зеркало с автоматическим затемнением.

Производство новых Model 3 стартовало на главном заводе Tesla во Фримонте пару недель назад, но первые партии предназначались для международных рынков, и только недавно Tesla начала производить новые модели для рынка Северной Америки.

Одновременно Tesla с выпуском очередного обновления прошивки (2020.40.7) увеличила запас хода своих других автомобилей - Model Y, Model S и Model X. Достичь большей автономности удалось без увеличения емкости батарей, а благодаря улучшениям трансмиссии и прочим сопутствующим оптимизациям.

Tesla представила обновленную Model 3 с тепловым насосом и увеличенным запасом хода, а также сделала еще более автономными Model Y, Model S и Model X

Tesla Model Y в версиях Long Range Dual Motor и Performance теперь могут похвастаться запасом хода в 523 и 488 км соответственно. Для сравнения, ранее показатели составляли 508 и 468 км соответственно.

Tesla представила обновленную Model 3 с тепловым насосом и увеличенным запасом хода, а также сделала еще более автономными Model Y, Model S и Model X

Что касается Tesla Model X, запас хода комплектации Long Range Dual Motor теперь составляет 597 км вместо прежних 565 км, а комплектации Performance - 549 км вместо 491 км.

Также заметную прибавку к запасу хода получила Model S Performance, которая теперь проезжает на одном заряде не 560 км, а 623 км.