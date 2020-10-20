Зеленский пообещал продолжить сотрудничество с МВФ и Всемирным банком

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития.

Об этом Зеленский заявил во время выступления в Верховной Раде, передает БизнесЦензор.

Безвизовому режиму Украины с Европой ничего не угрожает, уверен Зеленский.

"Это касается сотрудничества с Международным валютным фондом, которое мы продолжаем. Также само, как и с Всемирным банком, также как и с ЕБРР", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, министр финансов Сергей Марченко накануне сообщил, что миссия Международного валютного фонда может посетить Украину в октябре-ноябре.

Ранее представитель МВФ затруднился назвать возможную дату миссии и напомнил, что поддержание независимости, целостности Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда – предварительное условие текущей программы поддержки МВФ. По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand-by продолжаются.

Напомним, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины.