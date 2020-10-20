Немецкие инвесторы построят СЭС на 6 МВт в Сумской области

Специалисты компании "Грин Глобал Энерджи" начали строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 5,7 МВт в Тростянце Сумской области.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение мэра Тростянца Юрия Бова на своей странице в Facebook.

На участок уже завезено 32 грузовых фуры оборудования и солнечные панели, которые через несколько дней почти полсотни рабочих начнут монтировать.

По словам инвесторов, станция будет одной из лучших и инновационных в Украине, поскольку используются лучшие немецкие (а не китайские) панели и другое оборудование. Также будет возможность балансировать частоту тока для "Сумыоблэнерго" в сети города благодаря накопителям энергии

"Грин Глобал Энерджи", зарегистрирована в Тростянце и принадлежит компании "Норд Ареал Энерги Гмбх". Отмечается, что начиная с 2017 года компания арендует три земельных участка общей площадью 9 га. По состоянию на 1 октября 2020 года "Грин Глобал Энерджи" оплатило арендной платы за землю в местный бюджет на сумму 658,6 тыс. грн.