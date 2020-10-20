МАУ отчиталась о падении количества рейсов с начала года
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" перевезла в сентябре 2020 года 171 713 пассажиров, из которых 37 799 человек воспользовались регулярными рейсами и 133 914 человек - чартерными.
Об этом говорится в сообщении компании.
В целом с началом карантина в Украине МАУ была вынуждена сократить флот, десятки рейсов и количество работников.
Так, статистика за период с января по сентябрь 2020 года:
- количество выполненных регулярных рейсов: 8 981;
- количество чартерных рейсов: 2 728;
- общее количество перевезенных пассажиров: 1 451 332, в частности, пассажиры регулярных рейсов: 1 004 852 и пассажиры чартерных рейсов: 446 480;
- процент транзита за девять месяцев составляет 40% (учитывая все регулярные рейсы).
Объем перевозки груза (как на регулярных, так и на чартерных рейсах) составляет 3 615 610 кг.
МАУ обслуживает 46 маршрутов (включая как регулярные, так и чартерные маршруты)
Статистика за сентябрь 2020 года:
- регулярные рейсы: 466;
- чартерные рейсы: 772;
- общее количество перевезенных пассажиров: 171 713, в частности, пассажиры регулярных рейсов: 37 799 и чартерных рейсов 133 914;
- процент транзита: 22%.
Объем груза: 176 263 кг.
Как сообщалось, в 2019 году авиакомпания "Международные авиалинии Украины" перевезла 7,96 млн пассажиров, что на 0,6% меньше по сравнению с результатом 2018 года. Общее число выполненных рейсов в 2019 году составило 58,6 тыс., что на 4,6% меньше, чем в 2018 году.
Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.
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