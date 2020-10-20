МАУ отчиталась о падении количества рейсов с начала года

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" перевезла в сентябре 2020 года 171 713 пассажиров, из которых 37 799 человек воспользовались регулярными рейсами и 133 914 человек - чартерными.

Об этом говорится в сообщении компании.

В целом с началом карантина в Украине МАУ была вынуждена сократить флот, десятки рейсов и количество работников.

Так, статистика за период с января по сентябрь 2020 года:

количество выполненных регулярных рейсов: 8 981;

количество чартерных рейсов: 2 728;

общее количество перевезенных пассажиров: 1 451 332, в частности, пассажиры регулярных рейсов: 1 004 852 и пассажиры чартерных рейсов: 446 480;

процент транзита за девять месяцев составляет 40% (учитывая все регулярные рейсы).

Объем перевозки груза (как на регулярных, так и на чартерных рейсах) составляет 3 615 610 кг.

МАУ обслуживает 46 маршрутов (включая как регулярные, так и чартерные маршруты)

Статистика за сентябрь 2020 года:

регулярные рейсы: 466;

чартерные рейсы: 772;

общее количество перевезенных пассажиров: 171 713, в частности, пассажиры регулярных рейсов: 37 799 и чартерных рейсов 133 914;

процент транзита: 22%.

Объем груза: 176 263 кг.

Как сообщалось, в 2019 году авиакомпания "Международные авиалинии Украины" перевезла 7,96 млн пассажиров, что на 0,6% меньше по сравнению с результатом 2018 года. Общее число выполненных рейсов в 2019 году составило 58,6 тыс., что на 4,6% меньше, чем в 2018 году.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.