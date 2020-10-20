"Новая почта" открыла 1300 новых отделений с начала года

Группа компаний "Новая почта" с начала 2020 года окрыла 1300 новых отделений, преимущественно в селах и небольших городах.

Об этом сообщил СЕО "Новой почты" Александр Бульба, передает пресс-служба компании.

"В 2020 году, несмотря на карантин, "Новая почта" расширила свою сеть. Мы сфокусировались на маленьких городках и селах… За этот год мы уже открыли 1300 новых отделений. То есть в среднем "Новая почта" открывала по 5 отделений в день, 4 из которых – в селах, где ранее компания не была представлена", – сообщил топ-менеджер.

В компании отметили, что в октябре 2020 года "Новая почта" открыла свое семитысячное отделение в Украине, сейчас сеть компании насчитывает уже 7145 отделений, 4,1 тыс. из которых – в селах.

По данным компании, лидером по расширению сети в 2020 году стала Ивано-Франковская область, где с начала года появилось более сотни новых отделений. В топ-5 областей также вошли Львовская, Одесская, Запорожская и Ривненская области.