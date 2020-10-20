Минфин утвердит нормативную базу для плана BEPS до конца года

Министерство финансов Украины утвердит необходимые нормативно-правовые акты для реализации плана BEPS до конца 2020 года.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

"До конца текущего года Минфин утвердит все необходимые для введения шагов плана BEPS нормативно-правовые акты", - сказано в сообщении.

В частности, выполнение мер "дорожной карты" в отношении реализаций положений закона 466 предусматривает разработку более десяти подзаконных нормативно-правовых актов. Над ними сейчас ведется работа совместно с Государственной налоговой службой.

Как сообщалось, 23 мая 2020 года вступил в силу закон 466 (законопроект 1210), которые вводит, в частности, девять из 15 шагов плана BEPS. Минимальный стандарт включает четыре шага из пятнадцати (противодействие вредным налоговым практикам (вредным налоговым льготам), недопущение злоупотребления льготами, предусмотренными двусторонними соглашениями, документация ТЦО и отчетность в разрезе стран, механизм разрешения споров относительно применения соглашений об избежании двойного налогообложения).

Украина подписала Многостороннюю конвенцию MLI в июле 2018 года.