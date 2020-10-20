"Укрзализныця" восстановила 40% от прошлогоднего уровня пассажирских перевозок

"Укрзализныця" на сегодняшний день достигла уровня 40-45% от объемов пассажирских перевозок прошлого года.

Об этом сообщил директор филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныця" Александр Перцовский, передает медиацентр "Магистраль".

Перцовский также отметил, что 2021 год станет годом рекордных инвестиций.

"Есть амбициозная программа по восстановлению как пассажирских, так и грузовых вагонов. Осуществляются различные организационные процессы, чтобы увеличить скорость грузовых перевозок и достичь здоровой конкуренции. Также предусмотрены значительные инвестиции в тягу. "Укрзализныця" будет максимально использовать собственные мощности, но при этом найдутся заказ и для бизнеса", - сказал Перцовский.

По его словам, сейчас "Укрзализныця" достигла уровня только 40-45% по пассажирским перевозкам 2019 года .

Перцовский отметил, что железная дорога работает над тем, чтобы вернуть пассажиров в поезда "Интерсити", и вскоре представит новое ценовое предложение.