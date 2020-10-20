Зеленский объявил о разработке украинской вакцины от коронавируса

Существуют высокие шансы разработки уникальной оригинальной украинской вакцины против COVID-19, уже проведена доклиническая фаза ее исследований.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам совещания, посвященного разработке оригинального украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе совещания президенту представили результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины. Эти исследования продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.

Президент Владимир Зеленский отметил историчность этой встречи и разработки.

"Я очень рад, что эта встреча состоялась. Речь идет и о высоких шансах разработки нашей уникальной оригинальной украинской вакцины против COVID-19, и о первом шаге к тому, чтобы восстановить изготовления вакцин в Украине. Государство будет поддерживать выработку этой вакцины. Результаты, которые вы представили, уже показывают положительную тенденцию", – сказал президент.

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На совещании также обсуждалось, кто, когда и в какие сроки обеспечит прохождение клинических фаз тестирования вакцины, а также логистику будущего сотрудничества всех причастных ведомств для обеспечения изготовления вакцины и ее использование в случае успешного прохождения всех фаз.

Один из разработчиков – международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов – отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов пообещал всячески способствовать дальнейшим шагам в прохождении всех последующих фаз.

В пресс-службе президента пообещали сообщать о деталях и дальнейших шагах в прохождении фаз исследования вакцины "в соответствии с возможностями раскрытия информации".