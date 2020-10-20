"Медицинские закупки Украины" сэкономили 1 миллиард на тендерах в ProZorro

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) сэкономило более 1 млрд грн на централизованных закупках лекарств через электронную систему ProZorro.

Об этом говорится в сообщении системы ProZorro.

Как сообщается, речь идет о 158 аукционах.

Ожидаемая стоимость этих торгов - 2,9 млрд грн, общая сумма предложений победителей - 1,8 млрд грн.

Вэтом году Министерство здравоохранения уполномочило МЗУ проводить централизованные закупки лекарств по 14 государственным программам, среди которых взрослая и детская онкология, рассеянный склероз, сердечно-сосудистые заболевания, АРВ-терапия, скрининг новорожденных и тому подобное.

Эти закупки впервые проходят в системе ProZorro в соответствии с законом Украины "О публичных закупках".

"Медицинские закупки Украины" объявили уже 100% торгов, запланированных на 2020 год, по централизованным закупкам лекарств и медицинских изделий по бюджетным программам Минздрава Украины. Общий бюджет этих закупок составляет 6,1 млрд грн.