Минфин вновь повысил ставки по облигациям в гривне
Министерство финансов на состоявшемся 20 октября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 7,16 млрд грн, повысив ставки по ценным бумагам в гривне.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина, передает БизнесЦензор.
В частности, самые короткие – трехмесячные ОВГЗ – размещены на 3,92 млрд грн. При этом Минфин был вынужден повысить ставку доходности по ним на 11 базисных пунктов – до 7,4% годовых.
Облигации в гривне сроком обращения один год были размещены на 1,74 млрд грн, ставка по ним выросла с 10% до 10,22% годовых.
Кроме того, Минфин разместил номинированные в долларе США облигации на $52,7 млн. Ставка по этим бумагам осталась неизменной – 3,5% годовых.
Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 6 млрд грн, повысив ставки по двухлетним ценным бумагам на 32 базисных пункта – до 10,82% годовых.
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