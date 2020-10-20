Минфин вновь повысил ставки по облигациям в гривне

Министерство финансов на состоявшемся 20 октября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 7,16 млрд грн, повысив ставки по ценным бумагам в гривне.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, самые короткие – трехмесячные ОВГЗ – размещены на 3,92 млрд грн. При этом Минфин был вынужден повысить ставку доходности по ним на 11 базисных пунктов – до 7,4% годовых.

Облигации в гривне сроком обращения один год были размещены на 1,74 млрд грн, ставка по ним выросла с 10% до 10,22% годовых.

Кроме того, Минфин разместил номинированные в долларе США облигации на $52,7 млн. Ставка по этим бумагам осталась неизменной – 3,5% годовых.

Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 6 млрд грн, повысив ставки по двухлетним ценным бумагам на 32 базисных пункта – до 10,82% годовых.