Второй спиртзавод купил владелец солнечной электростанции на Харьковщине

ООО "Альтернатив Энерджи Сорсес Солар" приобрело на приватизационном аукционе Артемовский спиртзавод ГП "Укрспирт" в Харьковской область за 50 млн грн.

Согласно данным на сайте "Прозорро", в ходе торгов стартовая цена выросла с 29,66 млн грн до 50 млн грн, участие в аукционе принимали две компании, передает Интерфакс-Украина.

ООО "Альтернатив Энерджи Сорсес Солар" (Харьковская обл.) зарегистрировано в марте 2018 года, уставной капитал составляет 7,4 млн грн, основной вид деятельности – производство электроэнергии.

Согласно данным на сайте компании, она управляет построенной за 80 млн грн солнечнойй эдектростанцией мощностью 3,9 МВт в городе Мерефа Харьковской области.

Собственником компании сейчас указана Милица Волкова, доцент кафедры менеджмента и публичного администрирования Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетова.

До 2019 года компанией черед ОДО "Международная страховая компания" владели Хома Василий Васильевич и Хома Василий Юрьевич. Василий Хома известен как заместитель губернатора Харьковской области Михаила Добкина. После Революции Достоинства он некоторое время продолжил работать при новом главе Харьковской ОГА Игоре Балуте.

Как сообщалось, на состявшемся на минувшей неделе дебютном аукционе по продаже спиртзаводов Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" без конкуренции был продан на аукционе за 55,08 млн грн ООО "ЛВН Лимитед" владельцев крупного производителя алкоголя Nemiroff. Других претендентов на покупку завода не нашлось.

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".