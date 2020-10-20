Киев получил 50 новых автобусов МАЗ. ФОТО

Киев получил 50 новеньких автобусов производства белорусского завода МАЗ. До конца года поступят еще 150. Все 200 автобусов город приобрел на условиях лизинга.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время презентации первой партии автобусов, говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что все автобусы сегодня уже вышли на маршруты в город.

"Столица смогла закупить за последние несколько лет 139 новых троллейбусов, 65 современных трамваев и в общем 307 новых автобусов. 200 из них на условиях лизинга мы получим к концу этого года. И сегодня мне очень приятно представить вам первую партию из двух сотен - 50 новеньких автобусов производства белорусского завода МАЗ. До конца года поступят еще 150 таких машин", - подчеркнул мэр Киева.

По его словам, сегодня у города есть большая потребность в таких автобусах, так как значительное количество подвижного состава "Киевпасстранса" составляют автобусы, срок эксплуатации которых более 10 лет.

Новые автобусы имеют низкий пол, пандусы и специальные места в салоне для людей с инвалидностью. Автобусы оборудованы системой видеонаблюдения и навигации. Кабина водителя и пассажирский салон оснащены кондиционерами. Эти машины соответствуют экологическому стандарту "Евро-5".

Из новых 200 автобусов 120 - длиной 12 метров и пассажировместимостью 106 человек. 80 автобусов - длиной почти 19 метров на 176 мест.

"Все новые автобусы будут переданы автопаркам коммунального предприятия "Киевпасстранс" для работы на наиболее загруженных маршрутах. Мы делаем все возможное, чтобы люди передвигались по городу с комфортом, и создаем условия, чтобы автомобилисты максимально пересаживались на общественный транспорт. Это поможет решить проблему и с пробками. А также - вытеснять с рынка перевозок маршрутки, которые уже давно устарели и не соответствуют требованиям современного комфортного транспорта", - подчеркнул Кличко.