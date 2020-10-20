Перевозки пассажиров упали с начала года на 40%, – Госстат

Транспортные компании Украины в январе-сентябре 2020 года перевезли 1,9 млрд пассажиров, что на 40% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Пассажирооборот транспортных предприятий в январе-сентябре 2020 года составил 37,1 млрд. пас. км, что на 54,4% меньше, чем в прошлом году.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом в январе-сентябре воспользовалось 51,7 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 56,1% меньше чем в январе-сентябре годом ранее, а услугами автомобильного транспорта – 804,9 млн пассажиров (-40,5%).

Авиационный транспорт сократил перевозку пассажиров на 64,6% – до 3,8 млн человек.

Кроме того, по данным Госстата, за девять месяцев 2020 года трамваями воспользовалось 314,7 млн пассажиров (-31,6% к январю-сентябрю 2019 года), метрополитеном – 295,2млн (-43,9%), троллейбусами – 428,6 млн (-38,7%).

Перевозка пассажиров водным транспортом уменьшилась на 59,5% и составила около 200 тыс. человек.

Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.