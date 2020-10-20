"Олимпийские игры" среди рабочих профессий: конкурс WorldSkills Ukraine выбрал победителей

Всеукраинский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Ukraine выбрал победителей. Конкурс является частью международного конкурса Worldskills International.

Такие "олимпийские игры" для учащихся профессионально-технических учебных заведений, студентов и работников в возрасте от 18-22 лет проводятся в 85 странах уже на протяжении 70 лет, передает 24 канал.

В этом году финал украинского чемпионата прошел в Мариуполе, Запорожье, Днепре, Киеве и Глевахе (Киевская область), а победителей выбрали 13 октября.

Соревновались молодые специалисты в девяти компетенциях в течение двух недель.

Среди компетенций: электромонтажные и сварочные, слесарные и токарные работы, кладка кирпича, парикмахерское искусство, мехатроника, а также эксплуатация и обслуживание железнодорожного транспорта.

Всего участие приняли 80 человек из 23 регионов, а на каждую из компетенций приходилась тройка лидеров, которых выбирали эксперты и жюри.

Победителям и всем участникам чемпионата готовы предложить работу крупнейшие промышленные компании – "Укрзализныця", "Интерпайп" и "Метинвест", который в пятый раз подряд выступает генеральным партнером конкурса и шести компетенций.

Участники довольны, что такие рабочие профессии делают популярными и важными, и признаются, что в этом году задания были трудными, появилась новая техника и инструменты.

"Именно такие мероприятия дают нашей молодежи четкий и важный сигнал – вы нужны своей стране, вас ценят. Министерство образования и науки Украины гордится уровнем вашей профессионального мастерства. За каждым из вас внимательно следят лучшие работодатели страны. Мы уверены, что будущее именно за вами" - обратился к финалистам заместитель министра образования и науки Артур Селецкий.

Глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник объяснил, что для большинства финалистов конкурс Worldskills Ukraine станет первой ступенькой на пути к престижной работы и достойному будущему.

"Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди учились и работали в Украине. Наши предприятия ежегодно принимают на работу около 1300 выпускников. Только в этом году мы направим более 40 млн грн на программы по работе с молодежью. Мечты должны сбываться, и в "Метинвесте" это становится возможным", – отметил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Выпускники профтехучилищ гарантированно получают работу и могут выбрать компанию с хорошими условиями и достойной зарплатой - еще до выпуска их разбирают работодатели.