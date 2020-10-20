"Укрэнерго " присоединилось к Глобальному договору ООН в Украине

Оператор системы передачи электроэнергии – ЧАО "НЭК "Укрэнерго" официально стало подписантом Глобального договора ООН в Украине.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Быть участником Глобального договора ООН – большая честь и ответственность для нас, поскольку мы присоединились к мировой сети устойчивого развития. Присоединение открывает каждому сотруднику и компании в целом возможность доступа к огромному объему новой полезной информации, знаний, кейсов консультаций, которыми мы непременно воспользуемся как социально ответственная компания", – отметил глава правления НЭК Владимир Кудрицкий.

По его словам, среди членов глобального договора ООН – компании 50Hertz Transmission GmbH, Energinet, Red Electrica de Espana SAU, Fingrid Oyj, Réseau de Transport d'Electricité, Canacol Energy Ltd, POSCO Energy, а также энергетический сектор Siemens.

Как подчеркивают в "Укрэнерго", присоединение к инициативе является подтверждением того, что компания придерживается десяти принципов Глобального договора ООН, касающихся, в частности, прав человека, трудовых отношений, взаимодействия с окружающей средой, противодействия коррупции.

Кроме того, "Укрэнерго" после присоединения к сети Глобального договора в Украине получило возможность регулярно включать положительные показатели своей деятельности в общие показатели Украины, по которым она отчитывается ООН каждые пять лет.