Донецкая область объявила тендер на строительство больницы стоимостью 2,5 миллиарда

Коммунальное учреждение "Областной центр материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения" Донецкого облсовета 16 октября объявило тендер на строительство больницы в Краматорске ожидаемой стоимостью 2,54 млрд грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, первую очередь строительства областной многопрофильной больницы в Краматорске по ул. Хрустальной нужно будет завершить до середины 2023 года.

Планируется строительство семи корпусов с переходами, прачечной, патолого-анатомическом отделением, пищеблоком, залом заседаний, хранилищем, газовой котельной, ограждением, лифтами, системой лечебного газоснабжения, эскалаторами, инженерными сетями, противопожарными системами, связью, компьютерным классом, видеонаблюдением, контролем доступа и т.п.

Также на территории больницы нужно обустроить дорожки, фонтан, амфитеатр, освещение, сеть полива, детские и спортивные площадки, подземный паркинг, гараж.

СМИ писали, что больница на тысячу работников закроет потребности севера области и смежных областей. Проект включает две вертолетные площадки, однако именно в первой очереди их нет.

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Для участия в тендере необходимо предоставить не менее двух аналогичных договоров генерального подряда по новому строительству или реконструкции зданий по ГОСТ Д.1.1-1: 2013 класса последствий СС3 (5 категория сложности). Суммарная стоимость выполненных по ним работ должна составлять не менее 25% от ожидаемой стоимости, то есть не менее 635,78 млн грн.

Вместе с договорами надо предоставить документы о принятии в эксплуатацию законченного объекта или объектов и акт готовности объекта или объектов к эксплуатации.

Кроме того, заказчик установил требования относительно минимального количества техники и работников.

В частности, необходимо иметь главного инженера, трех исполнителей работ, трех начальников участка, инженера-сметчика, сертифицированного инженера-геодезиста, двух инженеров по охране труда, пять электро- или электрогазосварщиков, двух электромонтеров, десять монтажников, шесть водителей или машинистов, бетонщика т.д. . В штате должны быть не менее 11% инженерно-технического персонала (48 человек) и не менее 84,5% рабочих (370 человек).

Что касается техники, она может быть собственная или арендованная. В том числе семь самосвалов, два бортовые автомобиля, пневмоколесный трактор, башенный кран, два автокрана, гусеничный кран, два гусеничные экскаватора, автопогрузчик, два бульдозера, автогрейдер, два катка и тому подобное.

Кроме того, участники тендера должны подтвердить финотчетностью чистый доход в 2019 году не менее 30% от ожидаемой стоимости закупки без НДС. Это составляет 635,78 млн грн.

Обеспечения тендерного предложения составляет 0,5% от ожидаемой стоимости, то есть до 12,72 млн, тогда как обеспечение выполнения договора тендерной документацией не предвидится.

Тендерные предложения будут подавать до 16 ноября, аукцион запланирован на 22 декабря.