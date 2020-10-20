Минюст США подал в суд на Google за монополизм

Министерство юстиции США подало иск против принадлежащей Alphabet Inc. компании Google, обвинив ее в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов.

Как сообщают американские СМИ, истцами также выступили генеральные прокуроры 11 штатов, включая Арканзас, Флориду, Южную Каролину и Техас, передает Интерфакс-Украина.

Минюст США обвиняет Google в заключении соглашений, которые препятствуют доступу конкурентов.

Власти США также утверждают, что Google платила производителям мобильных телефонов, операторам связи и интернет-браузеров, таким как Safari американской Apple Inc., за установку Google в качестве поисковика по умолчанию.

Минюст также оспаривает практику предварительной установки поискового приложения Google на телефоны с операционной системой Android. По мнению властей, Google с помощью положений о разделении доходов препятствуют предварительной установке на телефоны конкурирующих поисковиков.

По данным властей, Google владеет или контролирует каналы, на которые приходится примерно 80% поисковых запросов в США. В результате другие поисковые системы не могут получить достаточное количество запросов, чтобы конкурировать с Google, потребители сталкиваются с ограниченным выборов, а рекламодатели – с завышенными ценами.

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В свою очередь в Google заявили , что в иске Минюста есть "много изъянов".

"Люди используют Google, потому что они выбирают его, а не потому что их заставляют или они не могут найти альтернативы", – приводит WSJ слова представителя компании.

Как отмечает The Wall Street Journal, иск против Google является самым крупным антимонопольным делом против технологической компании за более чем двадцать лет.

Последнее разбирательство подобного масштаба было возбуждено в 1998 году против Microsoft Corp. Тогда компания пошла на урегулирование претензий властей.

Расследование Минюста США в отношении Google продолжалось более года и проходило на фоне проверки нескольких крупнейших технологических компаний страны.

Если Google проиграет дело, компания может быть вынуждена провести реорганизацию бизнеса в соответствии с решением суда.

Минюст в своем исковом заявлении не укажет возможных способов устранения нарушения, однако один из чиновников не исключил, что Google могут обязать провести структурные изменения.

Победа Google нанесет удар по расследованиям в отношении других крупных технологических компаний в США

Как отмечает WSJ, судебные разбирательства могут продлиться несколько лет и завершиться при президенте, который победит на выборах 3 ноября.