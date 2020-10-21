Минздрав планирует вернуть себе полный контроль за закупками лекарств, – СМИ (обновлено)

Министерство здравоохранения может полностью вернуть себе контроль над закупками, которые сейчас проводятся через подчиненное ему государственное предприятие "Медицинские закупки Украины".

Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на копию проекта постановления, которое правительство должно рассмотреть на ближайших заседаниях.

Речь идет об изменениях в порядке использования бюджетных средств на централизованные медицинские закупки, по которому все закупочные процессы отделены от министерства и переданы специализированном ГП.

Нововведениями Минздрав может вернуть себе фактически полный контроль над процессом. В частности - исключительное право формировать технические требования и характеристики к товарам перед объявлением торгов. Это, в свою очередь, грозит внесением заранее согласованных под конкретный товар условий, что позволит не допускать других участников на торги.

Прокомментировать планируемые изменения министр здравоохранения Максим Степанов не захотел.

Как сообщалось, в июне Кабмин предоставил Министерству здравоохранения полномочия контролировать каждый договор на закупку товаров и услуг госпредприятием "Медицинские закупки Украины". После этого "Медицинские закупки Украины" обвиняли министра Максима Степанова в затягивании согласования закупок.

Напомним, новый заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко во времена президентства Виктора Януковича занимался медицинскими закупками в Министерстве здравоохранения Раисы Богатыревой.